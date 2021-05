Wie ein Autor die aktuelle Corona-Pandemie erlebt

Ja, ich habe vor einer Weile ein Manuskript abgeschlossen, das im nächsten Frühjahr bei S. Fischer veröffentlicht wird. Ich gehöre nicht zu denen, die das Brandaktuelle in ihrer Arbeit verhandeln. Corona und die Jetztzeit sind in das neue Manuskript aber doch ein wenig eingeflochten. Was mich interessiert – die rätselhaften Beziehungen zwischen uns Menschen wird sich durch die Krise nicht ändern.