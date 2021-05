Wien: Lebensrettung nach allergischer Impfreaktion

Der Patient hatte Krampfgefühle in der rechten Hand, im rechten Fuß und im Kiefergelenk entwickelt. Der Blutdruck schnellte in die Höhe. Die anwesende Medizinerin setzte sofort einen Venenzugang und verabreichte Cortison sowie ein Antihistaminikum. Für den Fall einer weiteren Verschlimmerung wurde auch ein sogenannter EpiPen in Bereitschaft gehalten. Durch das rasche Einschreiten der Ärztin konnte der Patient stabilisiert werden. Nach 20 Minuten hatte sich sein Zustand verbessert, er wurde in weiterer Folge ins KH Nord zur Beobachtung und weiteren Versorgung eingeliefert. Am Samstag konnte er wieder entlassen werden.