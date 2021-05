Die Landkarte

So geschehen diese Woche. Weil Finanzminister Gernot Blümel es nicht so wichtig fand, einem Antrag des Verfassungsgerichtshofes zu folgen und Akten für den Ibiza-Untersuchungsausschuss herauszurücken, sollte Alexander Van der Bellen den Exekutor spielen. Das sei in dieser Form noch nie da gewesen, betonte das Staatsoberhaupt, aber an die Regeln der Verfassung hätten sich alle zu halten. Das ungewöhnliche Prozedere ist festgelegt in Artikel 146 Absatz 2 des Bundesverfassungsgesetzes. Und so fing eine Handykamera den Moment ein, als 204 als „geheim“ eingestufte Ordner doch noch vom Finanzministerium ins Parlament geliefert wurden.