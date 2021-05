Grüne: „Unglücklich, aber kein Rücktrittsgrund“

Mayer hatte zuvor gegenüber dem Ö1-„Morgenjournal“ zur Causa erklärt: „Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs sind von Staatsorganen auf Punkt und Beistrich unverzüglich umzusetzen. Und wenn das nicht passiert, dann lässt das an der rechtsstaatlichen Gesinnung des Betreffenden sehr zweifeln.“ Der Verfassungsexperte warnte auch davor, dass das Rechtsbewusstsein allgemein untergraben werden könnte: „Wenn man sieht, dass auch ein Regierungsmitglied höchstgerichtliche Entscheidungen ignorieren kann oder zumindest einmal zeigen kann, dass er trotzdem macht, was er will, dann wird das auf das Rechtsbewusstsein der Bürger natürlich möglicherweise abfärben und das ist sicherlich ein ganz fatales Signal, das da gesendet wird.“