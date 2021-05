Mädchen schoss in US-Schule um sich - 3 Verletzte

Ein Mädchen hat am Donnerstag an seiner Schule im US-Bundesstaat Idaho drei Menschen angeschossen. Die Schülerin habe „eine Handfeuerwaffe aus seinem Rucksack geholt und mehrere Schüsse abgefeuert“, sagte der Sheriff von Jefferson County, Steve Anderson. Die drei Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden, befänden sich aber nicht in Lebensgefahr.