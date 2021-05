Lagerfeuer von Migranten: Löscheinsatz im Wald

Brandalarm lösten Migranten im Bezirk Oberpullendorf aus. In einem Wald hatten die illegalen Grenzgänger am helllichten Tag ein Lagerfeuer entzündet. Als die lodernden Flammen von weitem gesehen wurden, ging ein Notruf ein. Die alarmierte Feuerwehr musste zum Löscheinsatz in der freien Natur ausrücken.