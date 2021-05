Redmi Note 10 Pro: Extrem viel Smartphone pro Euro

In manchen Bereichen macht man Abstriche

Was will man für 300 Euro mehr? Nun, manch einer hätte den Fingerscanner vielleicht lieber im Display. Die Kamera geizt nicht mit Auflösung, könnte aber mit optischer Bildstabilisierung gerade im Videobereich eine noch bessere Figur machen. Der Spritzwasserschutz ist nett, manch anderes Handy kann man aber komplett untertauchen. Und viele andere Smartphones, auch in dieser günstigen Preisklasse, bieten heute auch schon 5G. Ob der Mobilfunk der Zukunft innerhalb der Lebensspanne dieser Geräte in attraktive Preisregionen hinab sickert, bleibt aber fraglich.