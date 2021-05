Tirols WK-Chef Walser: „Mattle ist gute Lösung“

LH Platter sagte am Mittwoch, dass der Wirtschaftslandesrat und der Wirtschaftskammerpräsident quasi dieselbe Funktion ausüben. Ist einer von beiden also überflüssig?

Die gleichen Funktionen haben wir nicht. Die Aufgaben sind aber auf demselben Niveau. Ich bin Interessensvertreter, der Landesrat ist politischer Entscheidungsträger. Die rund 50.000 Unternehmer, die ich vertrete, werde ich auch in Zukunft bestmöglich unterstützen. Dabei werde ich mit Anton Mattle gut zusammenarbeiten. Ich habe ihm meine volle Unterstützung zugesichert. Wir werden uns auch jeden Montag austauschen.