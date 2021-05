Nach Tirol-Rücktritten: Das sind Platters Neue!

Unterländerin als Quereinsteigerin

Annette Leja wuchs, anders als Mattle oder Platter, im Tiroler Unterland auf. Die 51-Jährige verbrachte ihre Kindheit in Reith im Alpbachtal und studierte in Innsbruck Betriebswirtschaft. Nach ihrem Studium begann sie im Jänner 1995 als Verwaltungsassistentin im Sanatorium Kettenbrücke der Barmherzigen Schwestern in Innsbruck. Dort sollte sie bis zum Beginn ihrer politischen Laufbahn auch bleiben. Bereits 1996 wurde Leja zur Verwaltungsdirektorin des privaten Spitals, seit 2002 war sie Geschäftsführerin.