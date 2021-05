Drei Präsidenten für Gemeindebund

Morgen, Donnerstag, soll das Verhandlungsergebnis präsentiert werden, einige Details sickerten aber bereits durch. So wird sich das Präsidium des Gemeindebundes künftig wohl am Präsidium des Landtages orientieren. Im Landesparlament gibt es bekanntlich ebenfalls drei Präsidenten (Reinhart Rohr, Jakob Strauß und Josef Lobnig). So will man es auch im Gemeindebund halten.