Spendengelder gesucht: Motorikpark geplant

Die Kneippwiese im Teufelsgraben soll sich in einen Motorikpark für alle Generationen verwandeln. „7000 der benötigten 20.000 Euro kommen vom Land, der Rest wird durch Spenden finanziert“, verrät Katharina Spanring, Schriftführerin vom Ortsverschönerungsverein Fellach-Oberdörfer, der den Park errichten und in weiterer Folge pflegen wird: „Er ist für Anrainer, Natur- und Fitnessfreunde gedacht und soll naturbelassen bleiben, weshalb wir auf Parkplätze verzichten.“ Wer sich an der Spendenaktion beteiligen möchte: AT40 3949 6000 0034 1735