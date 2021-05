Statt Gasse gibt es einen Steg für Gert Jonke

Der Streit um die Umbenennung der Franz Palla-Gasse in Klagenfurt in Gert Jonke-Gasse ist entschieden. Der Stadtsenat will die Verbindung zum Klinikum weiterhin dem umstrittenen Arzt mit NS-Vergangenheit widmen. Für Jonke bleibt der Lorelei-Steg, der künftig den Namen des Literaten tragen soll.