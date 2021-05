Mitarbeiter-Beteiligung: ÖVP-Klubchef macht Druck

Wer seine Mitarbeiter ohne große juristische Manöver am Unternehmen - und damit auch am Erfolg - beteiligen möchte, allerdings keine Aktiengesellschaft anführt, der hat dazu kaum geeignete Möglichkeiten. Damit sich das ändert, werden hierzulande schon länger Pläne für eine niederschwellige Form der Mitarbeiterbeteiligung gehegt. Passiert ist allerdings so gut wie nichts. Doch jetzt soll das Ganze, richtet ÖVP-Klubchef Wöginger der von seiner Partei angeführten Bundesregierung aus, „endlich umgesetzt“ werden.