August Wöginger als ÖAAB-Chef wiedergewählt

„Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land gibt es noch sehr viel zu tun. Das große Vertrauen der Delegierten gibt mir und uns auch in den kommenden Jahren die Möglichkeit, den Weg in eine neue Arbeitswelt gemeinsam zu gehen“, bedankte sich Wöginger laut einer Aussendung. Vor allem die Themenfelder Familie, Entlastung, Wohnen, Mobilität und Digitalisierung seien auf der Agenda „ganz oben“.