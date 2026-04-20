Instagram-Like sorgt für Aufregung um Sport-Ass

Große Aufregung um Cricket-Superstar Virat Kohli. Nachdem der Inder ein Instagram-Foto von Reise-Influencerin „LizLaz“ geliked und schließlich wieder entliked hatte, wird heftig diskutiert. Screenshots werden verbreitet, Fans liefern sich hitzige Debatten. Mittlerweile haben sowohl Kohli als auch die Influencerin reagiert.
„Ich möchte klarstellen, dass es beim Aufräumen meines Feeds offenbar so war, dass der Algorithmus versehentlich eine Interaktion registriert hat. Es steckte absolut keine Absicht dahinter. Ich bitte darum, keine unnötigen Vermutungen anzustellen. Vielen Dank für Ihr Verständnis“, stellt Kohli in einem Statement auf Instagram klar.
Die Debatten, die sich in seinem Heimatland längst entsponnen haben, werden so aber sicher nicht beendet. Dass einer der besten Cricket-Spieler der Welt das Foto von Reise-Influencerin „LizLaz“ in einem seitlich weit ausgeschnittenen Kleid geliked hatte, sorgt in Indien für Aufregung. Zumal der 37-Jährige über 270 Millionen Follower hat und damit nur von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in den Schatten gestellt wird.
Influencerin hat Mitleid
„King Kohli“ wird in Indien verehrt und gefeiert – doch die Like-Aktion spaltet die Fangemeinschaft. Während der eine Teil erklärt, man solle kein Drama um die Aktion machen, sehen andere die Aktion sehr kritisch. „Bruder, dieser Mann ist Vater von drei Kindern“, ist da etwa in den mittlerweile entstandenen hitzigen Debatten zu lesen. Zudem finden viele die Erklärung, dass ein Like durch den Algorithmus entstanden sei, nicht plausibel und machen sich darüber lustig.
Mittlerweile hat sich auch die deutsch-südafrikanische Influencerin, die derzeit offenbar in Indien weilt, zu Wort gemeldet. „Es war verrückt, weil ich aufgewacht bin – und plötzlich war ich überall in den Nachrichten“, so „LizLaz“, die mit dem Cricket-Star Mitleid hat: „Ich habe mich so gefreut, dass er es geliked hat, aber als er es wieder entliked hat, tat er mir ein bisschen leid, weil ich gar nicht weiß, wie das so eine große Geschichte werden konnte. Wie haben die Leute das bemerkt, wie ist das zu einer Nachricht geworden… das war wahrscheinlich nicht seine Absicht.“
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