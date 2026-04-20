Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Foto von Influencerin

Instagram-Like sorgt für Aufregung um Sport-Ass

Sport-Mix
20.04.2026 11:23
Dass Virat Kohli das Foto von Influencerin „LizLaz“ geliked hatte, sorgt für ordentlich Wirbel.
Dass Virat Kohli das Foto von Influencerin „LizLaz“ geliked hatte, sorgt für ordentlich Wirbel.(Bild: Screenshot/Instagram_lizlaz_tv, AFP/-)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Große Aufregung um Cricket-Superstar Virat Kohli. Nachdem der Inder ein Instagram-Foto von Reise-Influencerin „LizLaz“ geliked und schließlich wieder entliked hatte, wird heftig diskutiert. Screenshots werden verbreitet, Fans liefern sich hitzige Debatten. Mittlerweile haben sowohl Kohli als auch die Influencerin reagiert. 

0 Kommentare

„Ich möchte klarstellen, dass es beim Aufräumen meines Feeds offenbar so war, dass der Algorithmus versehentlich eine Interaktion registriert hat. Es steckte absolut keine Absicht dahinter. Ich bitte darum, keine unnötigen Vermutungen anzustellen. Vielen Dank für Ihr Verständnis“, stellt Kohli in einem Statement auf Instagram klar. 

„King Kohli“ ist für den Cricket-Sport das, was Cristiano Ronaldo und Lionel Messi für den ...
„King Kohli“ ist für den Cricket-Sport das, was Cristiano Ronaldo und Lionel Messi für den Fußball sind.(Bild: AFP/NOAH SEELAM)

Die Debatten, die sich in seinem Heimatland längst entsponnen haben, werden so aber sicher nicht beendet. Dass einer der besten Cricket-Spieler der Welt das Foto von Reise-Influencerin „LizLaz“ in einem seitlich weit ausgeschnittenen Kleid geliked hatte, sorgt in Indien für Aufregung. Zumal der 37-Jährige über 270 Millionen Follower hat und damit nur von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in den Schatten gestellt wird. 

Influencerin hat Mitleid
„King Kohli“ wird in Indien verehrt und gefeiert – doch die Like-Aktion spaltet die Fangemeinschaft. Während der eine Teil erklärt, man solle kein Drama um die Aktion machen, sehen andere die Aktion sehr kritisch. „Bruder, dieser Mann ist Vater von drei Kindern“, ist da etwa in den mittlerweile entstandenen hitzigen Debatten zu lesen. Zudem finden viele die Erklärung, dass ein Like durch den Algorithmus entstanden sei, nicht plausibel und machen sich darüber lustig. 

Mittlerweile hat sich auch die deutsch-südafrikanische Influencerin, die derzeit offenbar in Indien weilt, zu Wort gemeldet. „Es war verrückt, weil ich aufgewacht bin – und plötzlich war ich überall in den Nachrichten“, so „LizLaz“, die mit dem Cricket-Star Mitleid hat: „Ich habe mich so gefreut, dass er es geliked hat, aber als er es wieder entliked hat, tat er mir ein bisschen leid, weil ich gar nicht weiß, wie das so eine große Geschichte werden konnte. Wie haben die Leute das bemerkt, wie ist das zu einer Nachricht geworden… das war wahrscheinlich nicht seine Absicht.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
20.04.2026 11:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
244.834 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
205.128 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
148.528 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Innenpolitik
Kickl hat „Verdacht“, stellt Forderung an Babler
740 mal kommentiert
Nimmt den Medienminister in die Pflicht: FPÖ-Chef Herbert Kickl
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
729 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Burgenland
FPÖ-Hofer feierte im Barockschloss seine Sponsion
707 mal kommentiert
Master Norbert Hofer mit Rektorin Dr. Bettina Schauer-Frank (li.) und Dr. Nadja Rathmanner, ...
Mehr Sport-Mix
Battle in Innsbruck
Zwei Tiroler sind die besten Breaker Österreichs
„Krone oder Kasperl“
„Jetzt gewinnen sie wieder nix!“ Kasperl für WAC
Foto von Influencerin
Instagram-Like sorgt für Aufregung um Sport-Ass
Krone Plus Logo
Fels als Alternative
Klettern: Preisgeld ein Tropfen am heißen Stein
Auf Hilton Head Island
Von Platz 3 auf 42! Straka verpatzt Schlussrunde

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf