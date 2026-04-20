Instagram-Like sorgt für Aufregung um Sport-Ass

Mittlerweile hat sich auch die deutsch-südafrikanische Influencerin, die derzeit offenbar in Indien weilt, zu Wort gemeldet. „Es war verrückt, weil ich aufgewacht bin – und plötzlich war ich überall in den Nachrichten“, so „LizLaz“, die mit dem Cricket-Star Mitleid hat: „Ich habe mich so gefreut, dass er es geliked hat, aber als er es wieder entliked hat, tat er mir ein bisschen leid, weil ich gar nicht weiß, wie das so eine große Geschichte werden konnte. Wie haben die Leute das bemerkt, wie ist das zu einer Nachricht geworden… das war wahrscheinlich nicht seine Absicht.“