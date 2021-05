U-Bahn-Unglück: Tote und Verletzte in Mexiko-Stadt

Nach einem schweren U-Bahn-Unglück in Mexiko-Stadt gibt es mindestens 15 Todesopfer und Dutzende Verletzte zu beklagen. Die Tragödie ereignete sich, als in der Nacht auf Dienstag eine Brücke einstürzte und dadurch mehrere Waggons einer U-Bahn der Linie 12 auf eine Straße fielen, wie auf Videos in sozialen Medien zu sehen ist.