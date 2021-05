„Erschreckend hohe Zahlen im Rheindelta“

Lag die Inzidenz in den Rheindeltagemeinden vor zehn Tagen noch bei 165, stieg dieser Wert bis 1. Mai auf 473. Ein „erschreckender Anstieg innerhalb kürzester Zeit“, kommentierte gestern Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher das Infektionsgeschehen in Höchst, Gaißau und Fußach. Die Cluster sind in Kindergärten zu finden, in Familien und in Betrieben. Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, haben sich Landeshauptmann Markus Wallner und die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden darauf geeinigt, ab Mittwoch 0 Uhr eine Ausreisetestpflicht zu verhängen. Damit ist das Rheindelta nach dem Leiblachtal und dem Bregenzerwald (siehe Artikel unten) die dritte Region, die heuer mit einer solchen Maßnahme gegen überhohe Infektionszahlen kämpft.