Sky feuert Noel Clarke aus Serie „Bulletproof“

Auch die als Baftas bekannten Britischen Filmpreise haben sich bereits von dem erst kürzlich ausgezeichneten britischen Schauspieler und Regisseur distanziert. Man habe Clarke umgehend seine Auszeichnungen aberkannt und kündige bis auf Weiteres seine Mitgliedschaft in der Vereinigung auf, hieß es. Der Sender ITV kündigte zudem am Freitag an, die letzte Episode der Serie „Viewpoint“, in der Clarke mitspielt, nach den Enthüllungen nicht wie geplant auszustrahlen.