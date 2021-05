Notärztliche Versorgung absichern: mehr Gehalt

Weiter abgesichert wird die notärztliche Versorgung in unserem Bundesland. Laut Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Beate Prettner stellt Kärnten das freiwillige Notärztesystem an den Wochenenden etappenweise auf ein Angestelltensystem um. Betroffene Ärzte bekommen an Wochenenden und Feiertagen mehr Gehalt.