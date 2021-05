FF-Mitglieder entdeckten und löschten Waldbrand

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort - und das Herz am rechten Fleck: Zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Köttmannsdorf entdeckten am Donnerstag einen beginnenden Waldbrand in Wolfsberg. Das Feuer dürfte vermutlich durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst worden sein. Die Männer reagierten sofort und setzten den Notruf ab.