Ansturm auf Geschäfte vor morgigem Staatsfeiertag

Heute, Freitag, stürmten deshalb zahlreiche Kundinnen und Kunden die Lebensmittelgeschäfte in Kärnten. In Villach und Klagenfurt - wie hier vor dem Interspar in der Durchlaßstraße in der Landeshauptstadt - bildeten sich sogar meterlange Schlangen vor den Eingängen. Deshalb mussten die Kunden zeitweise geregelt in die Geschäfte hineingelassen werden.