Page: „Schon als Kind gewusst, dass ich Bub bin“

Rund vier Monate nach seinem Coming-out als Transgender beschreibt Schauspieler Elliot Page seine Transition als „befreienden Prozess“. „Ein Teil von mir wundert sich, warum das so schwer war. Warum hat die Gesellschaft es so schwer gemacht, an diesem Punkt in meinem Leben anzukommen?“, fragt Page in einem Interview mit Oprah Winfrey, das für den Streamingdienst Apple TV+ produziert wurde. Ein Ausschnitt aus dem Gespräch wurde jetzt veröffentlicht.