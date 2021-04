Stadtpolitiker wollen nun die Wirtschaft ankurbeln

Dominantes Thema der Gemeinderatssitzung in St. Veit waren am Mittwoch die Finanzen der Stadt. Der Rechnungsabschluss des Vorjahres offenbarte, dass sich der Sparkurs in allen Abteilungen des Rathauses gelohnt hat. Im Ergebnishaushalt gibt’s zwar ein Minus von 1,4 Millionen Euro, der Überschuss im Finanzierungshaushalt liegt aber bei rund drei Millionen Euro.