Polizei rettete sieben Hundebabys

Ein rumänischer Tierschmuggler wurde am Sonntag auf der A 1 bei Melk von der Exekutive auf frischer Tat ertappt. Im Gepäck hatte er sieben Welpen - in teils sehr schlechtem Zustand. Im Einvernehmen mit dem Amtstierarzt wurden sie in das Tierheim St. Pölten gebracht. Mittlerweile sind alle außer Lebensgefahr.