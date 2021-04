Schrott: Elektroauto in Garage völlig ausgebrannt

Völlig ausgebrannt ist in der Nacht auf Dienstag ein Elektroauto im baden-württembergischen Schorndorf. Die Freiwillige Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort, um den in einer Garage parkenden Elektro-BMW zu löschen. Die Brandursache ist bislang unklar, sicher ist aber, dass das Fahrzeug nicht an der Ladung hing. Der Gesamtschaden wird einer Mitteilung der Polizei zufolge auf rund 70.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde anschließend abgeschleppt.