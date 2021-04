Jessica Paszka fühlt sich „wie kleiner Elefant“

28 Kilo in Schwangerschaft zugenommen

28 Kilo habe sie in den letzten Monaten zugenommen. Ihre Waage zeige mittlerweile 86 Kilo an. Schlimm sei das für sie aber nicht, so die werdende Mama. „Das allerwichtigste ist, dass ich meine kleine Maus die ganze Zeit spüre“. Ihre ungeborene Tochter sei auch „sehr aktiv, ich verbringe sehr viel Zeit damit, meinen Bauch anzustarren“.