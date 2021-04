Neue Studien über das Wasser im UNESCO-Geopark

Wasser ist Lebenselixier, aber bringt auch viele Gefahren mit sich: All das ist Thema des KaraWAT-Projekts, dessen Name sich auf „Karawanken Water“ bezieht. 14 Gemeinden des UNESCO Global Geoparks machen mit. Experten der Fachhochschule Kärnten und des Geologischen Institutes in Slowenien arbeiten dabei an der Entwicklung des Wasser-Managements.