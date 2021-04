„Von Sondermaßnahmen ist Tirol weit entfernt“

Lage in Spitälern als Messlatte

Zudem nahm Platter einmal mehr auf die Lage auf den Intensivstationen Bezug. Über 180 Intensivbetten stünden in Tirol zur Verfügung, nur 33 seien momentan mit Corona-Patienten belegt (Stand Dienstag). Im vergangenen Dezember seien es noch mehr als 80 gewesen, so der Landeschef. Er sei froh, dass man sich österreichweit darauf verständigt habe, die Lage in den Spitälern als „wichtigste Messlatte“ zu sehen, betonte Platter: „Da haben wir seit Wochen eine absolut stabile Situation.“