„Fluchtmutation“ in Tirol bereitet Experten Sorgen

„Mit weiteren Fluchtmutationen zu rechnen“

Eine Empfehlung für zusätzliche Maßnahmen in Tirol möchte der Virologe nicht aussprechen. Man müsse aber das Varianten-Überwachungssystem insgesamt weiter ausbauen, weil vor allem auch in Richtung Herbst mit weiteren möglichen Fluchtmutationen zu rechnen ist. „Je früher man reagiert, wenn das erst regional auftritt, desto eher kann man noch versuchen, das in irgendeiner Form festzuhalten“, so Bergthaler.