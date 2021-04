Öffnungstermin am 19. Mai: Regierung optimistisch

So sei relevant, welche Altersgruppen sich ansteckten, die Einweisungen in Spitäler sowie besonders die Anzahl der Intensivpatienten. Dabei gibt es momentan kein Kapazitätsproblem in Vorarlberg, auch weil die Zahl der Intensivbetten vor Kurzem erhöht wurde. Kurz verwies auch auf die hohe Testrate im westlichsten Bundesland: Seit der Öffnung am 15. März gebe es um 60 Prozent mehr Tests. Positiv sieht der Bundeskanzler zudem, dass man in Vorarlberg ziemlich genau wisse, wo es Corona-Cluster gibt - vor allem im privaten Bereich, aber auch in Schulen und Kindergärten.