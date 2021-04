Sex-Toy statt Granate - Sprengkommando rückte an!

Suche im Internet bestätigte Verdacht

Denn in dem Sackerl fand die Exekutive statt explosiver Waffen nur Kondome und Gleitgel sowie eine Granaten-Attrappe aus Gummi. „Die Suche im Internet bestätigte dann den Verdacht. Es gibt tatsächlich Sex-Spielzeug in Form von Handgranaten. Und um so ein Teil handelte es sich hier“, erklärte die Polizei. Vermutlich habe jemand die Sachen entsorgen wollen und nicht in den Müll geworfen.