Stau am Gipfel und ein Alarm vom falschen Berg

Stress für Retter

Stressig war es für die Retter vor allem am Samstag, wo – wie kurz berichtet – am Grünberg in Gmunden ein Mountainbiker bei einem Bremsmanöver stürzte und 50 bis 70 Meter über bewaldetes Areal in die Tiefe fiel. Der schwer verletzte Kronstorfer (42) musste per 50-Meter-Tau aus der Luft vom Helikopter gerettet werden.