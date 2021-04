So viel Geld gab es 2020 für Österreichs Start-ups

Viele kleine Finanzierungen

Bei der Zahl der Finanzierungen lag Österreich im Europa-Vergleich auf Platz 9, sie stiegen deutlich von 88 (2019) auf 145 (2020). Es habe sich der Trend fortgesetzt, dass es in Österreich viele kleine Finanzierungen gebe, so der Start-up-Experte von EY, Florian Haas, in einer Aussendung. Die zehn größten Finanzierungen in Österreich hatten laut EY 2020 ein Durchschnittsvolumen von knapp 17 Millionen Euro, in der Schweiz von 67 Millionen Euro und in Deutschland von 154 Millionen Euro.