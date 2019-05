Bitcoin-Start-up verkauft nun auch Gold und Silber

Das Wiener Start-up Bitpanda hat bei der Pioneers-Konferenz in der Wiener Hofburg bekannt gegeben, dass über die Plattform neben Bitcoin und anderen digitalen Assets ab nächsten Montag auch Gold und Silber gekauft werden kann. Die über Bitpanda erworbenen Edelmetalle werden nicht an die Kunden ausgeliefert, sondern in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz eingelagert.