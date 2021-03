Wiener Start-up auf Weg zum Top-Player Europas

Lernhilfe-Plattform will Top-Player in Europa werden

In der ersten Hälfte des Jahres 2021 folgen unter anderem die Türkei und Griechenland. Darüber hinaus wird GoStudent stark in den Markenaufbau und in Produktverbesserung investieren. Das ambitionierte Ziel: GoStudent will sich als Top-Player in Europa für qualitativ hochwertige Bildung positionieren und diese breit zugänglich machen. Bis Ende des Jahres will das Unternehmen in mindestens 15 europäischen Ländern aktiv sein und das Team auf über 800 Mitarbeiter und mehr als 10.000 Tutoren ausbauen.