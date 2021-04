Die besten Abenteuer erlebt man zu Hause!

Michi schwang sich in den Sattel seines Mountainbikes und trat in die Pedale. Er schaute vorbei in Aigen, Buchach, Dobra oder in Kosta, in Krieghof sowie Nischlwitz. Immer wieder steil bergauf. Auf den Gailbergsattel ebenso wie auf den Plöckenpass und natürlich wieder zurück, bis er sich nach 7 Stunden und 23 Minuten ein kühles, köstliches Loncium-Bier gönnt, das in Mauthen mit viel Engagement und Leidenschaft gebraut wird. Michis Garmin GPS-Uhr zeigt nach der Biketour stolze 132 Kilometer und 4804 Höhenmeter, die er alleine auf den öffentlichen Straßen und Wegen im Gemeindegebiet von Kötschach-Mauthen zurück gelegt hat. Respekt!