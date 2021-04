Rot und Schwarz klagen sich gegenseitig

Was war passiert? Bürgermeister Helmut Schöttl und die anderen drei SPÖ-Stadträte haben Friedrich Brandner, einziger ÖVP-Vertreter in der Triebener Stadtregierung, auf Unterlassung und Widerruf geklagt. Der Haken an der Sache: Die vier Roten haben den Schwarzen als Privatpersonen geklagt - die Kosten für Anwalt und Gericht per Beschluss vom 2. Dezember 2020 (Brandner wurde vor der Abstimmung aus dem Raum gebeten, da er „befangen sei“) der Gemeinde umgehängt.