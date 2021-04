Vermisstes U-Boot wohl 700 Meter unter Wasser

Das knapp 60 Meter lange U-Boot hatte Behördenangaben zufolge den Kontakt Mittwochfrüh während einer Übung etwa 95 Kilometer nördlich von Bali verloren. Das Verteidigungsministerium hatte am Mittwoch mitgeteilt, Helikopter hätten einen Ölfleck im Meer entdeckt - ungefähr an der Stelle, an der es zuletzt Kontakt zu dem U-Boot gab. Der Treibstofftank des vor 40 Jahren in Deutschland gebauten KRI Nanggala-402 könnte durch Wasserdruck beschädigt worden sein, wird nun vermutet.