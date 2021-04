Schon wieder: Falsche Polizei hielt 14-Jährigen an

Eines ist klar: Beim aktuellen Fall von Amtsanmaßung handelt es sich nicht um die gleichen Täter wie bei dem Vorfall in Gnesau. Denn statt zweier Männer waren dieses Mal eine Frau und ein Mann am Werk. Sie hielten einen 14 Jahre alten Burschen aus dem Bezirk Wolfsberg an, weil er mit seinem Mountainbike auf der Gemeindestraße in Farrach ein „Wheelie“ machte.