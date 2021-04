Falsche Polizisten kassierten „Strafe“ von Lenker

Falsche Polizeit mit Audi Avant

Zuhause maß er gemeinsam mit seinem Vater die Profiltiefe nach und stellte fest, dass diese in Ordnung war. Überdies fiel ihm noch ein, dass die beiden angeblichen Polizisten keinen Waffengurt getragen hatten. Am Freitag zeigte er den Vorfall bei der Polizeiinspektion Patergassen an. Dabei gab er noch an, dass die beiden Unbekannten nach der vermeintlichen Amtshandlung zu einem schwarzen Audi Avant gingen, der gegenüber der Bushaltestelle abgestellt war. Das Kennzeichen hatte er sich leider nicht gemerkt. Die Polizisten in Patergassen wussten nichts von Verkehrskontrollen in dem Bereich. Nun wird nach den falschen Beamten gesucht.