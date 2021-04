Impfstart in Wiener Arztpraxen am Freitag geplant

Am kommenden Freitag, spätestens am darauffolgenden Montag, soll in den Wiener Arztpraxen mit den Corona-Schutzimpfungen begonnen werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die dafür benötigten Impfdosen - zunächst sollen im niedergelassenen Bereich 10.000 Erststiche gesetzt werden - rechtzeitig eintreffen.