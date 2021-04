Fünf Standorte: Wien öffnet Mini-Impfstraßen

Niedergelassene Ärzte hätten in Wien eigentlich bereits Ende März mit Corona-Impfungen starten sollen. Wegen Impfstoff-Lieferengpässen hat sich der Start nach hinten verschoben, nun ist es aber so weit: Wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Johannes Steinhart, Vizepräsident der Wiener Ärztekammer, am Montag bekannt gaben, werden in der Bundeshauptstadt, die wohl vor einer Verlängerung des Lockdowns steht, ab sofort Corona-Vakzine in eigenen Impfboxen verabreicht. Dafür werden sogenannte Schnupfen-Checkboxen, in denen sich bisher Menschen mit grippalen Symptomen untersuchen lassen konnten, umfunktioniert. Fünf dieser Container werden zu Mini-Impfstraßen.