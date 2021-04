Schlechtere Selbsttests in den Volksschulen

Kein Einzelfall: Bei den Nasenbohrer-Tests im Klassenzimmer gab es auch in Schulen in Kronstorf und Pasching plötzlich mehr als 30 positive Ergebnisse: „Wir haben sofort großzügig abgesondert, wollten das Ansteckungsrisiko mindern“, schildert Bezirkshauptmann Manfred Hageneder. Nach negativen PCR-Tests musste alles rasch aufgehoben werden. Er macht eine fehlerhafte Produktcharge bei den Testkits für die Misere verantwortlich, oder aber falsche Lagerung vor Zustellung. Dietmar Nehmeth, Linzer Gesundheitsdirektor, hatte ebenfalls mit 60 positiven Kindern einer Schule zu tun. Für ihn bisher ein „Einzelfall in der Dimension“.