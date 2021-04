Kammerlichtspiele starten digitalen April

Digitale Uraufführung am 25. April

Loslegen wird der ehrenamtliche Verein aber schon am 25. April, und zwar mit der digitalen Uraufführung von „Rotkäppchen oder: kosten muss man alles“, eine Neufassung von Stephan Lack für alle ab fünf. Am 29. April folgt dann eine weitere Onlineveranstaltung zu Positionen von Frauen in der Musikszene. „Wir thematisieren die (Un)Sichtbarkeit der Frau in der freien Szene Kärntens, die Benachteiligung bestimmter Gruppen und Minderheiten. 14 Menschen haben mehrere Monate an dieser Produktion gearbeitet“, freut sich Kristof-Kranzelbinder über diese Kooperation mit KD Barba.