Nach Final-Chaos: Aich-Spieler zuckten aus!

Und diese saßen offensichtlich. Tief. Viel zu tief. Denn die Hausherren waren völlig verunsichert, hatten in Satz eins nie das Kommando – 22:25. Als man glaubte, es bei 19:15 (!) im zweiten Abschnitt erkämpft zu haben, ging’s doch noch schief – 24:26! Ein kurzes Aufflackern in Satz drei (von 1:6 auf 25:21) reichte nicht – nach 122 Minuten verwertete Graz tatsächlich den Matchball! Und stellt in der Serie auf 3:0, kann jetzt am Mittwoch daheim alles klarmachen! Die Nervosität gipfelte am Ende in Tumulten innerhalb des Teams! „Die Spieler sind ausgezuckt, es herrscht Chaos. Ich bin sprachlos, weiß nicht, was mit uns los ist“, stammelte Klubchef Martin Micheu.