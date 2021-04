Große Schüler-Testaktion in Siegendorf

Nur noch einmal schlafen, dann dürfen die burgenländischen Schüler wieder in ihre Klassenzimmer zurückkehren. Es gelten ab Montag wieder die gleichen Regelungen wie vor der „Osterruhe“. Das heißt, in Volks- und Sonderschulen wird an fünf Tagen die Woche unterrichtet, in Schulen der Sekundarstufen I und II sowie in Polytechnischen Schulen herrscht Schichtbetrieb.