Grüner Pass soll Reisen wieder ermöglichen

Hohe Erwartungen werden an den Grünen Pass geknüpft. „Ausgestellt wird das Dokument jedem, der geimpft oder getestet wurde, und allen Genesenen mit Antikörpern. Die Abwicklung erfolgt in erster Linie digital“, erklärt Europa-Abgeordneter Christian Sagartz von der ÖVP. Über Details ging es in einem Gespräch zwischen dem Sagartz und Bundesministerin Karoline Edtstadler.