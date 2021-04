Mehr als 2100 Tote in dritter Infektionswelle

Mehr als die Hälfte der Todesfälle im Osten

Seit Februar haben die Bundesländer weitere 2092 Todesfälle gemeldet, davon mehr als die Hälfte (1208 bzw. 59 Prozent) in den drei Ländern der Ostregion. Damit sind in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland drei von zehn Corona-Toten in der dritten Infektionswelle verstorben. Zum Vergleich: In Vorarlberg und Tirol ist einer von zehn Corona-Toten seit Februar verstorben, im österreichischen Durchschnitt zwei von zehn.