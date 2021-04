Neuer Höchstwert an Intensivpatienten in Wien

In Wien sind mittlerweile mehr als 2000 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, verstorben. Die Behörden meldeten am Samstag 2001 Todesopfer. Pro 100.000 Einwohner sind in der Bundeshauptstadt somit bereits 104,7 Menschen an oder mit SARS-CoV-2 gestorben. Außerdem wurde ein neuer Höchstwert an Intensivpatienten verzeichnet.