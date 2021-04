Horror-Unfall mit Totem: Lenker (25) muss in Haft!

Es war gegen 5 Uhr in der Früh, als der 25-Jährige am 17. Mai 2020 mit seinem „Spezl“ als Beifahrer und knapp 1,2 Promille im Blut von einer feuchtfröhlichen Grillfeier nach Hause fahren wollte. Bei Kramsach kam es zum Horror-Crash. Wohl etwas zu schnell unterwegs, verlor der Familienvater auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Auto und krachte in einen Baum. Für seinen Freund kam jede Hilfe zu spät.